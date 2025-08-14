PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Alarm verschreckt Einbrecher.

Lippe (ots)

In der Straße Am Speckenbach versuchten bislang Unbekannte am frühen Donnerstagmorgen (14.08.2025) gegen 1.10 Uhr über eine Balkontür in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Ein Alarm löste dabei aus, so dass die Einbrecher von ihrem Vorhaben abließen und flüchteten. Zeugen, denen in dieser Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Straße aufgefallen sind, wenden sich mit ihren Hinweisen bitte unter (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

