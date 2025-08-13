POL-LIP: Detmold. Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung - Vermisster angetroffen.
Lippe (ots)
Der seit dem 02.08.2025 vermisste Mann aus Detmold konnte am Mittwochmittag (13.08.2025) im Bereich Detmold wohlbehalten angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem 41-Jährigen wird somit zurückgenommen. Die Polizei bedankt sich bei Bevölkerung und Medien für die Unterstützung bei der Suche nach ihm und bittet darum veröffentlichte Fotos und weitere persönliche Daten des Mannes zu löschen.
