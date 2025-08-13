POL-LIP: Detmold. Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung - Vermisster angetroffen.

Lippe (ots) - Im Bereich Lemgoer Straße/Am Bahnhof kam es am Montagnachmittag (11.08.2025) gegen 16.20 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 42-Jähriger aus Barntrup fuhr mit seinem E-Bike auf der Lemgoer Straße in Richtung Barntrup. In Höhe der Straße Am Bahnhof überholte ihn ein Auto und touchierte ihn dabei, so dass der Radfahrer leicht verletzt wurde. Der ...

mehr