PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup. Audi entfernt sich unerlaubt von Unfallort - Zeugen gesucht.

Lippe (ots)

Im Bereich Lemgoer Straße/Am Bahnhof kam es am Montagnachmittag (11.08.2025) gegen 16.20 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 42-Jähriger aus Barntrup fuhr mit seinem E-Bike auf der Lemgoer Straße in Richtung Barntrup. In Höhe der Straße Am Bahnhof überholte ihn ein Auto und touchierte ihn dabei, so dass der Radfahrer leicht verletzt wurde. Der PKW fuhr jedoch einfach weiter in Richtung Barntrup und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Es soll sich um einen älteren silbernen Audi A6 mit einer auffälligen Dachbox und lippischen Kennzeichen gehandelt haben, an dessen Steuer ein Mann saß. Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug sowie Fahrer geben können, sich telefonisch unter (05231) 6090 zu melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 13.08.2025 – 10:40

    POL-LIP: Lage. Einbruch in Supermarkt.

    Lippe (ots) - Am frühen Dienstagmorgen (12.08.2025) gegen 3.50 Uhr sind bislang Unbekannte in den Netto-Markt in der Schötmarschen Straße eingestiegen, der gerade umgebaut wird. Über eine Baustelle im Dachbereich verschafften sich die Einbrecher Zutritt zum Supermarkt. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht abschließend fest. Das Kriminalkommissariat 2 bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 10:39

    POL-LIP: Lage-Hörste. Einfamilienhaus von Einbrechern durchsucht.

    Lippe (ots) - Ein Einfamilienhaus in der Straße Massiek war am Dienstag (12.08.2025) zwischen 9 und 18 Uhr das Ziel von Einbrechern. Sie beschädigten eine Tür, um sich gewaltsam Zugang zum Haus zu verschaffen, das sie nach Beute durchsuchten. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Zeugen, denen in der Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren