Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup. Audi entfernt sich unerlaubt von Unfallort - Zeugen gesucht.

Lippe (ots)

Im Bereich Lemgoer Straße/Am Bahnhof kam es am Montagnachmittag (11.08.2025) gegen 16.20 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 42-Jähriger aus Barntrup fuhr mit seinem E-Bike auf der Lemgoer Straße in Richtung Barntrup. In Höhe der Straße Am Bahnhof überholte ihn ein Auto und touchierte ihn dabei, so dass der Radfahrer leicht verletzt wurde. Der PKW fuhr jedoch einfach weiter in Richtung Barntrup und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Es soll sich um einen älteren silbernen Audi A6 mit einer auffälligen Dachbox und lippischen Kennzeichen gehandelt haben, an dessen Steuer ein Mann saß. Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug sowie Fahrer geben können, sich telefonisch unter (05231) 6090 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell