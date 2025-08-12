Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe-Asemissen. PKW flüchtet nach Überholmanöver - Motorradfahrer schwer verletzt.

Lippe (ots)

Auf der Heeper Straße ereignete sich am Samstagabend (09.08.2025) gegen 20 Uhr ein Verkehrsunfall in Höhe des dortigen Umspannwerkes. Ein 19-jähriger Motorradfahrer aus Bielefeld fuhr in Richtung "An der Windwehe". Zeitgleich überholte ein unbekannter PKW im Gegenverkehr in einem Kurvenbereich ein anderes Fahrzeug und übersah den Motorradfahrer augenscheinlich. Dieser musste stark abbremsen, um eine Kollision mit dem Wagen zu vermeiden und verlor dabei die Kontrolle über seine Yamaha und stürzte. Das andere Auto entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es soll sich um einen silbernen Van mit vielen Sitzen handeln. Der 19-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Ein Ersthelfer kümmerte sich um ihn, bevor der junge Mann ins Klinikum gebracht wurde. Am Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Die Polizei sucht den flüchtigen Fahrer/die flüchtige Fahrerin des PKW des Überholmanövers sowie auch die Personen des Fahrzeugs, das überholt wurde: Hinweise bitte unter der Rufnummer (05231) 6090 an das Verkehrskommissariat.

