PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe-Asemissen. PKW flüchtet nach Überholmanöver - Motorradfahrer schwer verletzt.

Lippe (ots)

Auf der Heeper Straße ereignete sich am Samstagabend (09.08.2025) gegen 20 Uhr ein Verkehrsunfall in Höhe des dortigen Umspannwerkes. Ein 19-jähriger Motorradfahrer aus Bielefeld fuhr in Richtung "An der Windwehe". Zeitgleich überholte ein unbekannter PKW im Gegenverkehr in einem Kurvenbereich ein anderes Fahrzeug und übersah den Motorradfahrer augenscheinlich. Dieser musste stark abbremsen, um eine Kollision mit dem Wagen zu vermeiden und verlor dabei die Kontrolle über seine Yamaha und stürzte. Das andere Auto entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es soll sich um einen silbernen Van mit vielen Sitzen handeln. Der 19-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Ein Ersthelfer kümmerte sich um ihn, bevor der junge Mann ins Klinikum gebracht wurde. Am Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Die Polizei sucht den flüchtigen Fahrer/die flüchtige Fahrerin des PKW des Überholmanövers sowie auch die Personen des Fahrzeugs, das überholt wurde: Hinweise bitte unter der Rufnummer (05231) 6090 an das Verkehrskommissariat.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 12.08.2025 – 14:07

    POL-LIP: Detmold. Verdacht des schweren Bandendiebstahls: Drei junge Tatverdächtige ermittelt.

    Lippe (ots) - Am Freitag (08.08.2025) gegen kurz nach Mitternacht versuchten drei Personen einen geparkten PKW in der Straße Rötkersiek aufzubrechen. Zeugen bemerkten die Tat und machten auf sich aufmerksam, so dass die Drei von ihrem Vorhaben abließen und flüchteten. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung stellten die Einsatzkräfte die drei Tatverdächtigen ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 11:06

    POL-LIP: Lage. Einbruchsversuche in Lebensmittelgeschäft und Bäckerei.

    Lippe (ots) - In der Flurstraße wurde ein bislang Unbekannter am späten Montagabend (11.08.2025) gegen 23.30 Uhr bei zwei versuchten Einbrüchen gestört, so dass er von seinem Vorhaben abließ und flüchtete. Er versuchte die Türen einer Bäckerei und eines Lebensmittelgeschäftes aufzuhebeln. Als eine aufmerksame Zeugin dies bemerkte und auf sich aufmerksam ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 11:04

    POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Werkzeug von Baustelle gestohlen.

    Lippe (ots) - Zwischen Freitagabend und Montagmorgen (08. - 11.08.2025) haben Unbekannte von einer Baustelle eines Rohbaus in der Straße Wasserfuhr elektronische Werkzeuge gestohlen. Sie hebelten Türen auf, um an ihre Beute zu gelangen. Zeugen, die Hinweise zum Einbruchsdiebstahl geben können, melden sich bitte unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Nina Ehm Telefon: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren