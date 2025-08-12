Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Einbruchsversuche in Lebensmittelgeschäft und Bäckerei.

Lippe (ots)

In der Flurstraße wurde ein bislang Unbekannter am späten Montagabend (11.08.2025) gegen 23.30 Uhr bei zwei versuchten Einbrüchen gestört, so dass er von seinem Vorhaben abließ und flüchtete. Er versuchte die Türen einer Bäckerei und eines Lebensmittelgeschäftes aufzuhebeln. Als eine aufmerksame Zeugin dies bemerkte und auf sich aufmerksam machte, lief der Einbrecher in Richtung Triftenstraße davon. Die Person soll klein sein und eine schwarze Shorts, eine graue Sweatjacke und eine Skimaske sowie eine Tasche bei sich getragen haben. Zeugenhinweise zu den Taten nimmt das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter (05231) 6090 entgegen.

