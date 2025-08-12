POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Werkzeug von Baustelle gestohlen.
Lippe (ots)
Zwischen Freitagabend und Montagmorgen (08. - 11.08.2025) haben Unbekannte von einer Baustelle eines Rohbaus in der Straße Wasserfuhr elektronische Werkzeuge gestohlen. Sie hebelten Türen auf, um an ihre Beute zu gelangen. Zeugen, die Hinweise zum Einbruchsdiebstahl geben können, melden sich bitte unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2.
