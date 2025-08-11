Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Gefährdung durch ein freilaufendes Raubtier?

Bild-Infos

Download

Lippe (ots)

Am Montagmorgen (11.08.2025) gegen 8.45 Uhr riefen besorgte Anwohner die Polizei, da sie ein vermeintlich gefährliches Raubtier im Bereich Thusneldastraße/Händelstraße entdeckt hätten. Die Anrufer meldeten, dass es sich um einen schwarzen Puma oder Panther handeln könnte. Unter dem Einsatzanlass Tiergefahr rückten die Einsatzkräfte aus, um nach einem freilaufenden Tier zu suchen, auf das die Beschreibung passen könnte. Tatsächlich wurde ein Team der Lagenser Wache fündig: Auf einer Hecke in der Thusneldastraße saß ein großes schwarzes Stofftier. Das Kuscheltier ließ sich friedlich einfangen und zur Wache transportieren. Auch wenn die lippische Polizei immer mal wieder Einsätze wegen der Gefährdung durch freilaufende Tiere hat, gehörten echte Raubkatzen in Lippe bislang glücklicherweise noch nicht dazu.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell