Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Einbrecher flüchtet ohne Beute.

Lippe (ots)

Ein bislang Unbekannter versuchte am Samstagvormittag (09.08.2025) gegen 10:40 Uhr in eine Wohnung im Steinweg einzubrechen. Der Bewohner war jedoch zu Hause und hörte den Einbruchsversuch, bevor der Einbrecher die Wohnung betreten konnte. Als der Unbekannte bemerkte, dass er entdeckt wurde, flüchtete er in Richtung Herforder Straße. Er soll mit einem grauen Hoodie und einer dunkelblauen Hose bekleidet gewesen sein.

Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Zusammenhang bemerkt hat, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell