POL-LIP: Bad Salzuflen - Alkoholisierte Fußgängerin stolpert gegen Pkw.

Am frühen Samstagmorgen (09.08.2025) stolperte gegen 01.20 Uhr eine 25-jährige Frau aus Hüllhorst wahrscheinlich aufgrund ihrer Alkoholisierung auf die Fahrbahn der Osterstraße. Dort prallte sie gegen einen vorbeifahrenden Pkw einer Leopoldshöherin. Die alkoholisierte Frau verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen machen können, wenden sich bitte telefonisch unter 05231-6090 an die Polizei.

