PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - mehrere Körperverletzungsdelikte in der Innenstadt

Lippe (ots)

In der Nacht zu Samstag kam es zu mindestens drei Körperverletzungsdelikten in der Salzufler Innenstadt. Gegen 01.00 Uhr kam einem jungen Salzufler Pärchen fußläufig in der Straße Hinterm Bogen eine bislang unbekannte männliche Person entgegen. Unvermittelt schlug er dem jungen Salzufler in das Gesicht und beleidigte seine Begleiterin. Gegen 02.00 Uhr wurde ein 24jähriger Salzufler in der Schießhofstraße aus einer fußläufig ihm entgegenkommenden Personengruppe von einer Person mit der Faust in das Gesicht geschlagen. Nach der Auseinandersetzung bemerkte er das Fehlen seines Mobiltelefons, sodass auch ein Raubdelikt nicht auszuschließen ist. Die Gruppe der Tatverdächtigen soll aus drei männlichen Personen bestanden haben. Gegen 03.00 Uhr wurden drei Geschädigte in der Straße Am Markt Ecke Wenkenstraße unvermittelt von 4-5 Jugendlichen attackiert. Die Gruppe schlug und trat auf die Geschädigten ein und bewarf diese zusätzlich noch mit Steinen. Die drei Geschädigten wurden durch den Angriff leicht verletzt und konnten selbständig ihren Heimweg fortsetzen. In allen drei Fällen verliefen die umgehend eingeleiteten polizeilichen Fahndungsmaßnahmen negativ. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Salzuflen unter 05222-98180 entgegen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 10.08.2025 – 07:25

    POL-LIP: Extertal - Einbruch in Wohnhaus

    Lippe (ots) - Vermutlich in der Nacht zu Freitag brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Bruchstraße in Bösingfeld ein. Hinweise zu dem Einbruch oder verdächtigen Feststellungen im näheren Umfeld nimmt die Kriminalpolizei in Detmold unter 05231-6090 entgegen. Pressekontakt: Polizei Lippe Leitstelle Telefon: 05231/609-1222 Fax: 05231/609-1299 ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 16:25

    POL-LIP: Detmold. Öffentlichkeitsfahndung: 41jähriger vermisst.

    Lippe (ots) - Seit Samstag, den 02.08.2025 wird ein 41-Jähriger Mann aus Detmold vermisst. Er wurde letztmalig in Detmold in der Brunnenstraße gesehen. Die vermisste Person ist ca. 170 cm groß, von schlanker Statur und trägt kurze graue Haare. Zuletzt war er mit einer schwarzen Jacke, grauen Sportschuhen und einer blaue Jogginghose bekleidet und führte einen ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 16:15

    POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. B1 nach Verkehrsunfall an der Anschlussstelle Belle gesperrt

    Lippe (ots) - Am Freitag Nachmittag gegen 14:50 Uhr kam es auf der Bundesstraße B1 an der Anschlussstelle Belle zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Die B1 ist aufgrund des Unfalls derzeit in beiden Fahrtrichtungen zwischen den Anschlussstellen Belle und Wehren gespert. Zur Unfallzeit befuhr ein 54jähriger aus Sachsen-Anhalt mit seinem Pkw Kia die B1 in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren