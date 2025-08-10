Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - mehrere Körperverletzungsdelikte in der Innenstadt

Lippe (ots)

In der Nacht zu Samstag kam es zu mindestens drei Körperverletzungsdelikten in der Salzufler Innenstadt. Gegen 01.00 Uhr kam einem jungen Salzufler Pärchen fußläufig in der Straße Hinterm Bogen eine bislang unbekannte männliche Person entgegen. Unvermittelt schlug er dem jungen Salzufler in das Gesicht und beleidigte seine Begleiterin. Gegen 02.00 Uhr wurde ein 24jähriger Salzufler in der Schießhofstraße aus einer fußläufig ihm entgegenkommenden Personengruppe von einer Person mit der Faust in das Gesicht geschlagen. Nach der Auseinandersetzung bemerkte er das Fehlen seines Mobiltelefons, sodass auch ein Raubdelikt nicht auszuschließen ist. Die Gruppe der Tatverdächtigen soll aus drei männlichen Personen bestanden haben. Gegen 03.00 Uhr wurden drei Geschädigte in der Straße Am Markt Ecke Wenkenstraße unvermittelt von 4-5 Jugendlichen attackiert. Die Gruppe schlug und trat auf die Geschädigten ein und bewarf diese zusätzlich noch mit Steinen. Die drei Geschädigten wurden durch den Angriff leicht verletzt und konnten selbständig ihren Heimweg fortsetzen. In allen drei Fällen verliefen die umgehend eingeleiteten polizeilichen Fahndungsmaßnahmen negativ. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Salzuflen unter 05222-98180 entgegen.

