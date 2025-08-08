Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. B1 nach Verkehrsunfall an der Anschlussstelle Belle gesperrt

Lippe (ots)

Am Freitag Nachmittag gegen 14:50 Uhr kam es auf der Bundesstraße B1 an der Anschlussstelle Belle zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Die B1 ist aufgrund des Unfalls derzeit in beiden Fahrtrichtungen zwischen den Anschlussstellen Belle und Wehren gespert. Zur Unfallzeit befuhr ein 54jähriger aus Sachsen-Anhalt mit seinem Pkw Kia die B1 in Fahrtrichtung Paderborn. An der Anschlussstelle Belle beabsichtigte er nach links abzubiegen. Hierbei stieß er mit einem entgegenkommende VW Golf eines 23jährigen Horn-Bad Meinbergers zusammen. Der Fahrer des VW Golf sowie dessen Beifahrer wurden verletzt und in Krankenhäuser gebracht, der KIA- Fahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden. Die Sperrung der B1 dauert derzeit noch für unbestimmte Zeit an.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell