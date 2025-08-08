PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. B1 nach Verkehrsunfall an der Anschlussstelle Belle gesperrt

Lippe (ots)

Am Freitag Nachmittag gegen 14:50 Uhr kam es auf der Bundesstraße B1 an der Anschlussstelle Belle zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Die B1 ist aufgrund des Unfalls derzeit in beiden Fahrtrichtungen zwischen den Anschlussstellen Belle und Wehren gespert. Zur Unfallzeit befuhr ein 54jähriger aus Sachsen-Anhalt mit seinem Pkw Kia die B1 in Fahrtrichtung Paderborn. An der Anschlussstelle Belle beabsichtigte er nach links abzubiegen. Hierbei stieß er mit einem entgegenkommende VW Golf eines 23jährigen Horn-Bad Meinbergers zusammen. Der Fahrer des VW Golf sowie dessen Beifahrer wurden verletzt und in Krankenhäuser gebracht, der KIA- Fahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden. Die Sperrung der B1 dauert derzeit noch für unbestimmte Zeit an.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

  • 08.08.2025 – 13:50

    POL-LIP: Bad Salzuflen-Holzhausen. Vorfahrt missachtet.

    Lippe (ots) - Am Donnerstagnachmittag (07.08.2025) gegen 15:15 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Heerserheider Straße/Louis-Uekermann-Weg/Daimlerstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine 27-jährige Kalletalerin von der Heerserheider Straße mit einem VW up in den Kreuzungsbereich Richtung Louis-Uekermann-Weg ein, ohne die Vorfahrt einer 64-jährigen Bad Salzuflerin in einem Mitsubishi Space ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 12:11

    POL-LIP: Dörentrup. Unfall beim Abbiegen.

    Lippe (ots) - Auf der Sternberger Straße kollidierten am Donnerstagmorgen (07.08.2025) zwei Autos, ein Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 76-jähriger Dörentruper gegen 5:50 Uhr mit einem VW Caddy auf der Sternberger Straße in Fahrtrichtung Dörentrup und wollte nach links in einen Waldweg abbiegen. Ein 52-jähriger Extertaler fuhr mit einem Opel Astra hinter dem und setzte zum ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 12:09

    POL-LIP: Lage. Fahrzeuge aufgebrochen und Werkzeug geklaut.

    Lippe (ots) - In Lage brachen Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (06./07.08.2025) Fahrzeuge auf und stahlen Werkzeug. In der Bruchstraße wurde ein Mercedes Sprinter angegangen. Was genau fehlt, war bei Anzeigenaufnahme unklar. Im Seelenkamp wurde ebenfalls ein Sprinter gewaltsam geöffnet und eine olivgrüne Werkzeugtasche samt Inhalt daraus gestohlen. Ob ein Tatzusammenhang besteht, ist bislang nicht ...

    mehr
