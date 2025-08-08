Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Fahrzeuge aufgebrochen und Werkzeug geklaut.

Lippe (ots)

In Lage brachen Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (06./07.08.2025) Fahrzeuge auf und stahlen Werkzeug.

In der Bruchstraße wurde ein Mercedes Sprinter angegangen. Was genau fehlt, war bei Anzeigenaufnahme unklar.

Im Seelenkamp wurde ebenfalls ein Sprinter gewaltsam geöffnet und eine olivgrüne Werkzeugtasche samt Inhalt daraus gestohlen.

Ob ein Tatzusammenhang besteht, ist bislang nicht bekannt. Zeugenhinweise zu den Diebstählen richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell