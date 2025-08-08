PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Fahrzeuge aufgebrochen und Werkzeug geklaut.

Lippe (ots)

In Lage brachen Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (06./07.08.2025) Fahrzeuge auf und stahlen Werkzeug.

In der Bruchstraße wurde ein Mercedes Sprinter angegangen. Was genau fehlt, war bei Anzeigenaufnahme unklar.

Im Seelenkamp wurde ebenfalls ein Sprinter gewaltsam geöffnet und eine olivgrüne Werkzeugtasche samt Inhalt daraus gestohlen.

Ob ein Tatzusammenhang besteht, ist bislang nicht bekannt. Zeugenhinweise zu den Diebstählen richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Dr. Laura Merks
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Lippe
  • 07.08.2025 – 10:55

    POL-LIP: Extertal-Asmissen. Baucontainer aufgebrochen.

    Lippe (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (05./06.08.2025) brachen Unbekannte einen Baucontainer in der Meiersfelder Straße auf. Sie stahlen mehrere neuwertige Werkzeugmaschinen, u.a. zwei Stampfer der Marke "Weber" und einen Motortrennschleifer der Marke "Husqvarna". Der Wert liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich. Sachdienliche Hinweise richten sie bitte an das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090. ...

  • 07.08.2025 – 10:54

    POL-LIP: Lage-Hardissen. Strohballen brennen.

    Lippe (ots) - Am Mittwochabend (06.08.2025) wurde die Polizei zu einem Brand in die Lemgoer Straße gerufen. Gegen 21:40 Uhr hatten Zeugen Rauch auf einem Hof bemerkt. Ein Lagerstand für Stroh war auf bislang unklare Weise in Brand geraten. Ein Zeuge informierte die Bewohner, die so rechtzeitig den Pferdestall evakuieren konnten. Das Strohballenlager brannte komplett aus. Die Feuerwehr verhinderte, dass der Brand auf ...

  • 06.08.2025 – 11:51

    POL-LIP: Bad Salzuflen. Rollerfahrer verstirbt an Unfallort.

    Lippe (ots) - Am frühen Mittwochmorgen (06.08.2025) verstarb ein 57-jähriger Rollerfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Mann gegen 5:10 mit seinem Roller die Industriestraße in Fahrtrichtung Uferstraße. Entgegen des nach links verlaufenden Straßenverlaufs fuhr er geradeaus gegen die Wand eines Gebäudes. Er verstarb trotz Reanimationsbemühungen der ...

