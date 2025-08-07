Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal-Asmissen. Baucontainer aufgebrochen.

Lippe (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (05./06.08.2025) brachen Unbekannte einen Baucontainer in der Meiersfelder Straße auf. Sie stahlen mehrere neuwertige Werkzeugmaschinen, u.a. zwei Stampfer der Marke "Weber" und einen Motortrennschleifer der Marke "Husqvarna". Der Wert liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Sachdienliche Hinweise richten sie bitte an das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090.

