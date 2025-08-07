PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal-Asmissen. Baucontainer aufgebrochen.

Lippe (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (05./06.08.2025) brachen Unbekannte einen Baucontainer in der Meiersfelder Straße auf. Sie stahlen mehrere neuwertige Werkzeugmaschinen, u.a. zwei Stampfer der Marke "Weber" und einen Motortrennschleifer der Marke "Husqvarna". Der Wert liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Sachdienliche Hinweise richten sie bitte an das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Dr. Laura Merks
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 07.08.2025 – 10:54

    POL-LIP: Lage-Hardissen. Strohballen brennen.

    Lippe (ots) - Am Mittwochabend (06.08.2025) wurde die Polizei zu einem Brand in die Lemgoer Straße gerufen. Gegen 21:40 Uhr hatten Zeugen Rauch auf einem Hof bemerkt. Ein Lagerstand für Stroh war auf bislang unklare Weise in Brand geraten. Ein Zeuge informierte die Bewohner, die so rechtzeitig den Pferdestall evakuieren konnten. Das Strohballenlager brannte komplett aus. Die Feuerwehr verhinderte, dass der Brand auf ...

    mehr
  • 06.08.2025 – 11:51

    POL-LIP: Bad Salzuflen. Rollerfahrer verstirbt an Unfallort.

    Lippe (ots) - Am frühen Mittwochmorgen (06.08.2025) verstarb ein 57-jähriger Rollerfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Mann gegen 5:10 mit seinem Roller die Industriestraße in Fahrtrichtung Uferstraße. Entgegen des nach links verlaufenden Straßenverlaufs fuhr er geradeaus gegen die Wand eines Gebäudes. Er verstarb trotz Reanimationsbemühungen der ...

    mehr
  • 06.08.2025 – 11:18

    POL-LIP: Augustdorf. Motorradfahrer schwer verletzt.

    Lippe (ots) - Am Dienstagabend (05.08.2025) wurde ein 20-jähriger Detmolder bei einem Verkehrsunfall auf der Waldstraße schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 45-jähriger Autofahrer aus Detmold, der mit seinem BMW in Fahrtrichtung Augustdorf unterwegs war, gegen 20:15 Uhr nach links in den Gingweg abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Suzuki-Fahrer, missachtete dessen Vorfahrt und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren