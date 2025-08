POL-LIP: Augustdorf. Motorradfahrer schwer verletzt.

Lippe (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag (04./05.08.2025) brachen Unbekannte in einen Getränkehandel in der Straße "An der Bleiche" ein. Sie stahlen eine Vielzahl von Tabakwaren. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Dr. Laura Merks Telefon: 05231 / 609 - 5050 Fax: ...

