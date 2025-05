Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Binzen: Pedelec- Fahrerin stürzt und verletzt sich schwer

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 29.5.2025, gegen 20:45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung einer Pedelec-Fahrerin in der Römerstraße in Binzen. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte die 48-Jährige und zog sich eine Fraktur des Schlüsselbeins sowie eine Kopfplatzwunde zu. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Am Pedelec entstand ein Sachschaden von ungefähr 200 EURO.

