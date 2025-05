Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Bedrohung im Schwimmbad

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 29.05.2025, gegen 16:00 Uhr, wurde ein 42-jähriger Badegast durch einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes auf die herrschenden Baderegeln in einem Schwimmbad in Weil am Rhein hingewiesen. Der 42-jährige zeigte sich aggressiv und uneinsichtig und drohte im weiteren Streitgespräch dem Sicherheitsdienstmitarbeiter. Der Badegast wurde daraufhin nach nur 10 Minuten Aufenthalt im Schwimmbad durch die Polizei der Örtlichkeit verwiesen.

