POL-LIP: Oerlinghausen. Einbruch in Getränkehandel.

Lippe (ots) - Zwischen ungefähr 4 und 6 Uhr morgens brachen Unbekannte am Dienstag (05.08.2025) in eine Wohnung in der Straße Allandsbusch ein. Die Einbrecher beschädigten zwei Türen der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus und stahlen nach ersten Erkenntnissen etwas Bargeld. Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Dr. Laura ...

