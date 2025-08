POL-LIP: Kalletal-Osterhagen. Schwer verletzt bei Verkehrsunfallflucht - Zeugenhinweise erbeten.

Lippe (ots) - Sonntagnacht (03./04.08.2025) gegen 00:25 Uhr wurde die Polizei aufgrund eines versuchten Einbruchs in die Straße "Im Seligen Winkel" gerufen. Eine Zeugin hatte einen Alarm an einem Uhrengeschäft bemerkt. Unbekannte hatten augenscheinlich versucht, durch eine Scheibe in den Laden zu gelangen, was jedoch fehlschlug. Ein verdächtiges Fahrzeug fuhr anschließend vom Pideritplatz in Richtung Burgstraße ...

