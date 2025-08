Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg. Versuchter Einbruch in Uhrengeschäft.

Lippe (ots)

Sonntagnacht (04.08.2025) gegen 00:25 Uhr wurde die Polizei aufgrund eines versuchten Einbruchs in die Straße "Im Seligen Winkel" gerufen. Eine Zeugin hatte einen Alarm an einem Uhrengeschäft bemerkt. Unbekannte hatten augenscheinlich versucht, durch eine Scheibe in den Laden zu gelangen, was jedoch fehlschlug. Ein verdächtiges Fahrzeug fuhr anschließend vom Pideritplatz in Richtung Burgstraße davon.

Zeugen, die Hinweise auf das Fahrzeug geben oder weitere sachdienliche Angaben machen können und noch nicht mit der Polizei gesprochen haben, melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell