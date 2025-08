POL-LIP: Bad Salzuflen-Holzhausen. Treffer bei nächtlichen Verkehrskontrollen.

Lippe (ots) - Unbekannte brachen am Montagfrüh (04.08.2025) zwischen 7:30 und 11:30 Uhr in ein Haus im Stiftweg ein. Sie beschädigten dabei ein Fenster. Ob sie Beute machten, ist noch nicht bekannt. Zeugenhinweise richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Dr. Laura Merks Telefon: 05231 / 609 - 5050 Fax: 05231 / 609-5095 E-Mail: ...

