Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter Betrüger flüchtet von Supermarktparkplatz - Zeugenaufruf

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagnachmittag gegen 15:00 Uhr sprach ein bislang unbekannter Mann eine 64-Jährige auf einem Kundenparkplatz eines Discounters in der Treidlerstraße an und gab sich als ehemaliger Arbeitskollege ihres Ehemannes aus. Der Unbekannte behauptete, sich selbstständig gemacht zu haben und nun Messersets zu verkaufen. Im weiteren Gesprächsverlauf bot er ihr ein minderwertiges Messerset für knapp 70 Euro an. Ersten Erkenntnissen zufolge zeigte die Frau Verhandlungsgeschick, konnte den Preis auf 20 Euro herunterhandeln und bezahlte mit einem 50-Euro-Schein. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung, ohne der Frau das Wechselgeld zu geben.

Die Person wurde wie folgt beschrieben:

- männlich - circa 65 bis 70 Jahre alt - etwa 160 bis 165 cm groß - kräftige, untersetzte Statur - kurze graue Haare

Er soll zum Zeitpunkt der Tat eine blaue Jeanshose und ein weißes T-Shirt getragen haben. Außerdem soll er hochdeutsch gesprochen haben.

Das Polizeirevier Ladenburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06203/9305-0 zu melden.

