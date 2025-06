LPI-GTH: Berauscht

Arnstadt (ots) - Ein oder mehrere bislang unbekannte Personen begaben sich widerrechtlich in mehrere Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses in der Saalfelder Straße. Von dort entwendeten der oder die Täter offenbar Nahrungsmittel in noch unbekanntem Wert. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen gestern, 23.50 Uhr und heute Morgen, 05.30 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0164331/2025) entgegen. (jd) Rückfragen ...

mehr