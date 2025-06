LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrollen

Gotha (ots) - Am 20.06.2025 kam es abends zu einem Vorfall in der Gartenstraße bei dem ein zunächst unbekannter Mann eine Mutter mit Kind ansprach. Der Mann soll das 3-jährige Kind versucht haben an die Hand zu nehmen. Außerdem bedrohte er die 33-Jährige Mutter mit Worten. Die Polizei Gotha konnte den Mann ermitteln, der 41-Jährige (deutsch) ist polizeibekannt. Die Ermittlungen, insbesondere zu den genauen ...

