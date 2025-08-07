Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Hardissen. Strohballen brennen.

Lippe (ots)

Am Mittwochabend (06.08.2025) wurde die Polizei zu einem Brand in die Lemgoer Straße gerufen. Gegen 21:40 Uhr hatten Zeugen Rauch auf einem Hof bemerkt. Ein Lagerstand für Stroh war auf bislang unklare Weise in Brand geraten. Ein Zeuge informierte die Bewohner, die so rechtzeitig den Pferdestall evakuieren konnten.

Das Strohballenlager brannte komplett aus. Die Feuerwehr verhinderte, dass der Brand auf eine angrenzende Reithalle übergriff. Die Lemgoer Straße war für mehrere Stunden gesperrt. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Eine vorsätzliche Brandstiftung ist nicht ausgeschlossen. Wer Hinweise auf die Brandursache geben kann, informiert bitte das Kriminalkommissariat 1, Telefon 05231 6090.

