Polizei Bochum

POL-BO: Trickbetrüger in Witten-Heven: Polizei fahndet nach zwei Tätern und sucht Zeugen

Witten (ots)

Eine 89-jährige Wittenerin ist am Montag, 21. Juli, Opfer von Trickbetrügern geworden. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Der Vorfall ereignete sich gegen 13.30 Uhr an Schulze-Delitzsch-Straße/Friedrich-List-Straße in Witten. Zwei Unbekannte klingelten an der Wohnungstür einer 89-Jährigen und gaben sich als vermeintliche Wasserwerker aus. Während einer der Täter die Seniorin im Bad ablenkte, durchsuchte sein Komplize die Räume nach Wertsachen. Anschließend flüchteten die Männer in unbekannte Richtung.

Nach derzeitigem Stand wurde nichts entwendet. Die Betrüger ließen jedoch beschädigtes Inventar (Geschirrkoffer und Kleiderschrank) zurück.

Die Täter können lediglich als männlich und dunkel gekleidet beschrieben werden.

Wer hat etwas beobachtet und kann helfen? Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell