POL-BO: Graffiti-Sprayer in Bochum: Polizei stellt Tatverdächtigen (19) - Komplize flüchtet und lässt Personalausweis zurück

Bochum (ots) - Am frühen Sonntagabend eskalierte ein Streit in einer Wohnung am Hustadtring in Bochum, der den Einsatz von Spezialeinsatzkräften (SEK) der Polizei erforderlich machte. Ein 47-jähriger Mann wurde bei dem Zugriff leicht verletzt. Gegen 16.30 Uhr kam es in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses zu einem Streit zwischen einem 47-jährigen und einem ...

mehr