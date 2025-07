Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Tatverdächtiger der Diebstahlsserie von Gullydeckeln ermittelt

Ingelheim (ots)

Im Zusammenhang mit einer Serie von Diebstählen von Sinkkastenabdeckungen, welche sich im Zeitraum Mai bis Mitte Juli ereignete, konnte am Morgen des 13.07.2025 ein 58-jähriger Tatverdächtiger in seinem Fahrzeug einer polizeilichen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Im Fahrzeug wurden mehrere Sinkkastenabdeckungen festgestellt. Im Anschluss wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Mainz weitere Durchsuchungsmaßnahmen in der Wohnung des 58-Jährigen durchgeführt. Neben den aufgefundenen Sinkkastenabdeckungen konnten potentiell beweiserhebliche Gegenstände, u.a. ein Mobiltelefon und ein Fahrzeug, sichergestellt werden. Inwieweit der 58jährige Tatverdächtige verantwortlich für die Diebstahlsserie ist, bedarf nun der weiteren Ermittlungen. Die Ermittlungs- und Auswertemaßnahmen dauern derzeit an.

