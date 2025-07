POL-PIING: Diebstahl von Gullydeckeln - Tatverdächtiger ermittelt

Ingelheim (ots) - In der Nacht von Freitag, den 27.06.2025 auf Samstag, den 28.06.2025 ereigneten sich zwei Einbrüche in Gartenparzellen in Ingelheim. Die hinter dem REWE Stauferring gelegenen Gartenparzellen dürften durch bislang unbekannte Täter in der Nacht betreten und die Schuppen aufgebrochen worden sein. Von dort entwendeten die Täter diverses Werkzeug. Der Sachschaden bewegt sich im dreistelligen Bereich. ...

