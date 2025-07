POL-PIING: Rauchentwicklung zwischen zwei Wohngebäuden in Ingelheim

Ingelheim (ots) - Am Freitag, den 27.06.2025 gegen 20:15 Uhr ereignete sich ein in mehrfacher Hinsicht verwirklichter Ladendiebstahl in der Ingelheimer Neuen Mitte. Der 47-jährige Beschuldigte nahm zunächst mehrere Bierdosen im Supermarkt an sich ohne zu bezahlen, kippte diese aus und warf sie an anschließend in den Pfandautomat. Kurz darauf kehrte er zurück und entwendete noch eine Packung Schokolade und verzehrte ...

