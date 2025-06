Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Ladendiebstähle im Supermarkt

Ingelheim (ots)

Am Freitag, den 27.06.2025 gegen 20:15 Uhr ereignete sich ein in mehrfacher Hinsicht verwirklichter Ladendiebstahl in der Ingelheimer Neuen Mitte. Der 47-jährige Beschuldigte nahm zunächst mehrere Bierdosen im Supermarkt an sich ohne zu bezahlen, kippte diese aus und warf sie an anschließend in den Pfandautomat. Kurz darauf kehrte er zurück und entwendete noch eine Packung Schokolade und verzehrte eine Dose Nüsse. Die Vorfälle wurden allesamt durch den Ladendetektiv beobachtet. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde bei dem Beschuldigten ein Promillewert i.H.v. 0,79 sowie Betäubungsmittelkonsum festgestellt. Es wurden entsprechende Strafanzeigen gefertigt. Am Samstag, den 28.06.2025 gegen 12:15 Uhr ereignete sich in dem Supermarkt abermals ein Ladendiebstahl in Form des Verzehrens der Ware vor Ort. Diesmal konsumierte ein 42-Jähriger eine Flasche Wein zwischen den Regalen, steckte sie anschließend ein und passierte den Kassenbereich ohne zu bezahlen. Alle Vorgänge konnten durch den aufmerksamen Ladendetektiv beobachtet werden. Auch hier wurden Strafverfahren eingeleitet und ein Hausverbot erteilt.

