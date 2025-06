Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Zeugenaufruf

Ingelheim (ots)

Am Freitag, den 27.06.2025, befuhr eine 51-jährige PKW-Fahrerin aus Ingelheim gegen 17:00 Uhr mit ihrem Fahrzeug die L428 zwischen Ingelheim und Groß-Winternheim. Auf einer Fußgängerbrücke in Höhe "Am Mühlborn", welche über die die besagte Landstraße führt, befanden sich zu diesem Zeitpunkt mehrere Jugendliche, welche eine PET-Flasche von der Brücke auf die darunter gelegene Fahrbahn herabfallen ließen. Nur aufgrund der guten Reaktion der PKW-Fahrerin konnte ein Personen- und Sachschaden verhindert werden. Die Jugendlichen konnten im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Ingelheim in Verbindung zu setzen.

