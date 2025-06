Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Suche nach älteren Dame in Ockenheim - Einsatz des Polizeihubschraubers und der Malteser Rettungshundestaffel

Ockenheim (ots)

Am Samstag, den 14.06.2024 gegen 23:10 Uhr fiel einer PKW-Fahrerin am St. Jakobsberg in Ockenheim eine ältere Dame mit Krückstock am Fahrbahnrand auf, die lediglich mit einem Schlafkittel bekleidet war. Als die aufmerksame Zeugin wendete, um sich nach der Dame zu erkundigen, war diese allerdings schon nicht mehr da. Mit Unterstützung der Polizeihubschrauberstaffel und der Rettungshundestaffel des Malteser Hilfedienstes e.V. wurde bis in die Morgenstunden ergebnislos nach der Dame gesucht. Eine durchgeführte Nachbarschaftsbefragung am heutigen Morgen führte ebenfalls nicht zum Auffinden der Dame. Eine entsprechende Vermisstenanzeige liegt der Polizei Ingelheim ebenfalls nicht vor. Aufgrund des geringen zeitlichen Verzugs des Wendevorgangs der Zeugin ist es nach aktuellem Stand wahrscheinlich, dass es sich bei der Dame um eine Anwohnerin handelte oder sie während des Wendevorgangs der Zeugin durch einen hinter der Zeugin fahrenden PKW eingesammelt wurde.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Telefonnummer 06132 65510 oder per E-Mail piingelheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

