Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Gully Diebstahl in Ingelheim: Zeugen gesucht

Ingelheim (ots)

Seit Anfang Mai stehlen Unbekannte immer wieder so genannte Sinkkasten-Abdeckungen. Mittlerweile wurden über 50 Stück entwendet. Die zahlreichen Diebstähle wurden seit Anfang Mai an verschiedenen Stellen begangen, der jüngste Fall erst in der vergangenen Nacht im Ortsteil Heidesheim. Bei den erbeuteten Teilen handelt sich um viereckige, schwere, metallene Oberteile von Abläufen zur Straßen-Entwässerung, die in der Regel am Fahrbahnrand zu finden sind. Das Entfernen einer Sinkkasten-Abdeckung kann mehrere Straftatbestände erfüllen. Neben einem Diebstahl komme auch ein gefährlicher Eingriff in Straßenverkehr in Betracht. Letzterer Tatbestand komme zur Anwendung, wenn andere Verkehrsteilnehmer gefährdet oder geschädigt würden. Dieses Verhalten wird mit einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

