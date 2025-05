Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Zusätzliche Termine zur Fahrradregistrierung an den Bezirksdienststandorten in Krefeld

Krefeld (ots)

Um Ihr Fahrrad bestmöglich vor Diebstahl zu schützen, bietet die Polizei Krefeld auch in diesem Jahr wieder Fahrradregistrierungstermine an den verschiedenen Bezirksdienststandorten an.

Wann?

- Do, 15.05. Wache Bockum - Di, 03.06. Polizeipräsidium am Nordwall - Fr, 06.06. Wache Hüls - Di, 17.06. Wache Uerdingen - Di, 24.06. Wache Traar - Di, 01.07. Polizeipräsidium am Nordwall - Di, 07.07. Wache Linn - Di, 15.07. Wache Fischeln - Fr. 18.07. Wache Forstwald

jeweils von 10 bis 14 Uhr.

Für die Terminabsprache, können Sie uns montags und dienstags, in der Zeit von 10 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer 02151 - 634 4920 erreichen.

Damit Interessierte diesen Service in Anspruch nehmen können, benötigen Sie:

- ein Ausweisdokument - einen Eigentumsnachweis für Ihr Fahrrad - Ihr eigenes Fahrrad - den ausgefüllten Registrierungsbogen (auf der Internetseite der Polizei Krefeld zu finden)

(72)

