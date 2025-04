Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Nach Vollstreckung einer Zwangsräumung: 63-Jähriger bedroht Gerichtsvollzieherin mit Waffe - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Krefeld

Krefeld (ots)

Am Montagmorgen (28. April 2025) kam es gegen 9 Uhr im Rahmen einer Zwangsräumung der Wohnung eines 63-Jährigen gegenüber der Gerichtsvollzieherin zu einer Bedrohung mit einer Schusswaffe. Die Gerichtsvollzieherin entfernte sich und der Mann verbarg sich in seiner Wohnung. Spezialkräfte der Polizei konnten den Mann gegen 12:30 Uhr in der Wohnung vorläufig festnehmen. Beim Zugriff wurde der Mann verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Durchsuchung der Wohnung wurde eine Waffe sichergestellt. Für die Dauer des Einsatzes war die Hülser Straße zwischen dem Kützhofweg und Am Schützenhof gesperrt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (71)

