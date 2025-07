Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Auf Felge und mit gebrochener Achse unterwegs - Transporter verursacht mehrere Unfälle und flüchtet

Ingelheim (ots)

Gegen 03:15 Uhr ergeht am Dienstag, 15.07.2025, ein Notruf, in dem ein Augenzeuge schildert, dass ein Transporter gerade mehrere Fahrzeuge gerammt habe und dennoch weiter fahre. Die verständigte Polizei kann den Transporter letztlich stoppen und den Fahrer kontrollieren. Hinweise auf eine Beeinflussung durch Alkohol oder Drogen ergeben sich nicht. Auf seinen Führerschein muss der Fahrer dennoch vorerst verzichten - dieser wurde sichergestellt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr der Unfallverursacher zunächst die Mainzer Straße aus Richtung Wackernheim kommend in Richtung Ingelheim. In der Kurve zur Einmündung Steingasse verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einer Grundstücksmauer. Dennoch setzte er seine Fahrt in der Steingasse fort und kollidiert nur wenige Meter weiter mit einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw, an welchem erheblicher Schaden entstand. Nach dem Zusammenstoß stieg der Fahrer aus, begutachtete die Schäden und fuhr sodann wieder weiter in die Untere Stiftsstraße. Hier verursachte er den nächsten Unfall, indem er gegen einen geparkten Pkw fuhr, welcher auf das davor abgestellte Auto geschoben wurde. Auch hier entstand erheblicher Sachschaden, was den Fahrer des Transporter jedoch nicht davon abhielt, seine Fahrt erneut fortzusetzen. An seinem Fahrzeug waren zu diesem Zeitpunkt bereits erhebliche Blechschäden, sowie eine gebrochene Vorderachse zu verzeichnen.

Weitere Zeugen oder Geschädigte des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell