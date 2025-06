POL-EL: Haren - Schranke beschädigt - Zeugen gesucht

Haren (ots) - Am Montag, dem 16. Juni 2025, kam es in der Nelkenstraße in Haren zu einer Sachbeschädigung an einem Einfamilienhaus. Unbekannte Täter brachten im Zeitraum zwischen 17:15 Uhr und 20:00 Uhr mehrere verfassungsfeindliche Symbole in Form von Graffiti an der Außenfassade, an Fenstern sowie an der ...

