POL-EL: Haren - Verfassungsfeindliche Symbole an Wohnhaus in Haren - Polizei bittet um Hinweise

Haren (ots)

Am Montag, dem 16. Juni 2025, kam es in der Nelkenstraße in Haren zu einer Sachbeschädigung an einem Einfamilienhaus. Unbekannte Täter brachten im Zeitraum zwischen 17:15 Uhr und 20:00 Uhr mehrere verfassungsfeindliche Symbole in Form von Graffiti an der Außenfassade, an Fenstern sowie an der Haustür des Hauses an.

Insgesamt wurden sieben derartige Schmierereien festgestellt. Ob sich die aufgetragene Farbe rückstandslos entfernen lässt, ist derzeit unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen in der Nelkenstraße gemacht haben, sich mit der Dienststelle in Haren unter der Telefonnummer 05932 / 72100 in Verbindung zu setzen.

Hinweis: Bei den verwendeten Zeichen handelt es sich um Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Das Verwenden und Verbreiten solcher Symbole ist gemäß § 86a Strafgesetzbuch strafbar.

