Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Pkw mit Klebstoff beschädigt

Schüttorf (ots)

In den vergangenen Wochen kam es im Stadtgebiet Schüttorf zu mehreren Fällen von Sachbeschädigung an geparkten Fahrzeugen. Unbekannte Täter trugen in zwei Fällen eine klebrige Substanz - mutmaßlich Sekundenkleber oder ein ähnlicher Klebstoff - auf Fahrzeugoberflächen auf. Im ersten Fall, der sich im Zeitraum zwischen dem 21. Mai, 09:00 Uhr, und dem 22. Mai, 10:00 Uhr ereignete, wurde ein Toyota Yaris, der in der Ladestraße abgestellt war, im Bereich des Kofferraums und des Tankdeckels mit Klebstoff beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Ein weiterer Vorfall ereignete sich in der Nacht vom 6. auf den 7. Juni in der Leibnizstraße. Hier wurden erneut Flächen eines geparkten VW Golf mit einer unbekannten klebrigen Substanz überzogen. Eine Reinigung war nicht möglich, sodass von einem Lackschaden auszugehen ist. Der Schaden wird in diesem Fall auf rund 1.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922/776600 zu melden.

