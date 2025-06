Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Dacia durch unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt

Salzbergen (ots)

Am 14. Juni zwischen 11 und 14 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen ein am Fahrbahnrand an der Straße "Freiherr-von-Twickel" abgestellten weißen Dacia Logan. Anschließend fuhr er davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Spelle unter der Rufnummer 05977/204360 entgegen.

