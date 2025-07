Polizei Bochum

POL-BO: Drei Verletzte nach Alleinunfall in Bochum

Bochum (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, 20. Juli, sind drei Personen bei einem Alleinunfall in Bochum-Wiemelhausen verletzt worden.

Gegen 3 Uhr befuhr ein 34-Jähriger Autofahrer in Begleitung einer 22-Jährigen und eines 25-Jährigen (alle aus Bochum) die Königsallee in Richtung Stiepel. Nach bisherigem Stand verlor er kurz hinter dem Kreuzungsbereich Königsallee/Markstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kam in einem dortigen Gebüsch zum Stehen.

Bei dem Unfall zog sich der 34-jährige Fahrer Verletzungen zu und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme führten Polizisten einen freiwilligen Atemalkoholtest bei dem Bochumer durch. Dieser ergab einen Wert von 0,36 Promille. Im Krankenhaus wurde ihm anschließend eine Blutprobe entnommen.

Die beiden anderen Insassen zogen sich leichte Verletzungen zu.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell