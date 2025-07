POL-BO: Unfallflucht in Altenbochum: Polizei sucht Mercedes-Fahrer

Bochum (ots) - Unbekannte Täterinnen sind am Freitagnachmittag, 18. Juli, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Bochum-Hamme eingebrochen. Die Polizei ermittelt und fahndet nach zwei tatverdächtigen Frauen. Gegen 16.45 Uhr verschafften sich die Täterinnen Zutritt zu der Wohnung eines 42-jährigen Bochumers an der Robertstraße. Sie hebelten die Wohnungstür ...

