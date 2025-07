POL-BO: Einbruch in Bochum-Hamme: Polizei sucht nach zwei tatverdächtigen Frauen

Witten (ots) - Nach einer Unfallflucht in Witten sucht die Polizei den beteiligten Autofahrer sowie weitere Zeugen. Eine Autofahrerin (26, aus Herdecke) befuhr am Donnerstag, 17. Juli, gegen 8.35 Uhr die Ardeystraße in Richtung Wittener Innenstadt. Nach aktuellem Kenntnisstand bog in Höhe des Felsenweges ein Autofahrer von rechts kommend auf die Ardeystraße ab und nahm der Autofahrerin die Vorfahrt. Die Frau wich nach ...

