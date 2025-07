Polizei Bochum

POL-BO: Spezialeinsatzkräfte nehmen hochaggressiven Mann in Bochum fest

Bochum (ots)

Am frühen Sonntagabend eskalierte ein Streit in einer Wohnung am Hustadtring in Bochum, der den Einsatz von Spezialeinsatzkräften (SEK) der Polizei erforderlich machte. Ein 47-jähriger Mann wurde bei dem Zugriff leicht verletzt.

Gegen 16.30 Uhr kam es in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses zu einem Streit zwischen einem 47-jährigen und einem 52-jährigen Mann. Nach ersten Erkenntnissen hatten beide zuvor gemeinsam Rauschgift konsumiert. Die Situation eskalierte, woraufhin der 47-jährige Wohnungsinhaber den 52-Jährigen mit einem Messer bedroht haben soll.

Dem 52-Jährigen gelang es, die Wohnung zu verlassen und die Polizei zu verständigen. Der in der Wohnung zurückgebliebene 47-jährige Mann drohte zum einen mit Selbstverletzung und zerstörte zum anderen lautstark Inventar.

Versuche der Polizei, Kontakt zu dem randalierenden und aggressiven Mann aufzunehmen, blieben erfolglos. Da der Mann sich jeglicher Kooperation verweigerte, wurden Spezialeinsatzkräfte hinzugezogen. Um 19.45 Uhr drang das SEK in die Wohnung ein und überwältigte den 47-jährigen Wohnungsinhaber. Bei dem Zugriff wurde er leicht verletzt.

Der Festgenommene wurde noch vor Ort durch den ebenfalls eingesetzten Rettungsdienst medizinisch versorgt. Anschließend wurde er unter Begleitung von Polizeibeamten mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Die kriminalpolizeilichen Maßnahmen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell