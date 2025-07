Polizeidirektion Mainz

POL-PDMZ: Verkehrsunfall in Mainz-Weisenau - Fahrradfahrer schwer verletzt

Mainz (ots)

Am Freitag, den 18.07.2025, gegen 19:30 Uhr ereignete sich in Mainz-Weisenau ein Verkehrsunfall, bei welchem ein Fahrradfahrer schwer verletzt wurde.

Der 20-jährige PKW-Fahrer und der 23-jährige Fahrradfahrer befuhren in dieser Reihenfolge den Heiligkreuzweg in Fahrtrichtung Hohlstraße. An der Kreuzung zur Göttelmannstraße kam es an der dortigen Lichtzeichenanlage zum Unfall, bei welchem der Fahrradfahrer mit dem Heck des PKW kollidierte.

Der Fahrradfahrer wurde durch die Kollision schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in eine Mainzer Klinik verbracht. Darüber hinaus entstanden Sachschäden an beiden Fahrzeugen.

Der Heiligkreuzweg musste für die Unfallaufnahme in beiden Richtungen gesperrt werden.

Hergang und Ursache für den Zusammenstoß sind Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich unter

+49 6131 65-34150 oder per Mail an

pimainz1@polizei.rlp.de

bei der Polizeiinspektion Mainz 1 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell