POL-PDMZ: Verkehrsbehinderungen durch überschwemmte Fahrbahnen Bereich Nieder-Olm

Jugenheim (ots) - In der Nacht vom 05.07.2025 auf den 06.07.2025 kam es zu einem Diebstahl von zwei Ortsschilder des Ortes Jugenheim in Rheinhessen. Dabei wurden die Ortsschilder in Fahrtrichtung Stadecken-Elsheim und Partenheim entwendet. Ebenfalls wurden die Stangen, an welchen die Ortschilder befestigt waren, ...

