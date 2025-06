Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

Bodenfelde (ke) Uslarer Straße (Parkplatz Edeka), 17.06.2025, zwischen 14:00 Uhr und 15:00 Uhr

Als die 59-jährige Pkw-Fahrerin aus Bodenfelde den Einkaufsmarkt verließ stellte sie fest, dass die Heckklappe ihres grünen Citroen "Spacetourer" vermutlich durch einen Parkrempler beschädigt wurde. Die Höhe des Sachschadens beträgt ca. 2.500 EUR. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Bodenfelde Tel.: 05572-948520 oder an die Polizei in Uslar Tel.: 05571-80060

