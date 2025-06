POL-NOM: Verkehrsunfallflucht, Zeugenaufruf

Northeim (ots) - Nörten-Hardenberg OT Parensen, Bovender Straße, Samstag, 14.06.2025, 18.00 Uhr bis Montag, 16.06.2025, 14.30 Uhr PARENSEN (Wol) Im Zeitraum von Samstag ca. 18.00 Uhr bis Montag ca. 14.30 Uhr kam es in der Bovender Straße in Parensen zu einem versuchten Einbruch in eine Wohnung. Die Wohnung befindet sich in einem Mehrfamilienhaus. Mindestens eine unbekannte Person öffnete gewaltsam die Hauseingangstür. Von einer weiteren Tathandlung, um in eine Wohnung ...

