Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Einbruch

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg OT Parensen, Bovender Straße, Samstag, 14.06.2025, 18.00 Uhr bis Montag, 16.06.2025, 14.30 Uhr

PARENSEN (Wol)

Im Zeitraum von Samstag ca. 18.00 Uhr bis Montag ca. 14.30 Uhr kam es in der Bovender Straße in Parensen zu einem versuchten Einbruch in eine Wohnung. Die Wohnung befindet sich in einem Mehrfamilienhaus.

Mindestens eine unbekannte Person öffnete gewaltsam die Hauseingangstür. Von einer weiteren Tathandlung, um in eine Wohnung zu gelangen, wird aus unbekannten Gründen abgesehen. Somit kommt es zu keinem Betreten von Wohnräumen oder einem Entwendungsschaden.

Es entsteht ein Sachschaden von ca. 200 Euro.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell