POL-NOM: Erneute Schockanrufe

Uslar (ots) - USLAR (ke) Danziger Straße 17, 13.06.2025, zwischen 02:00 Uhr und 02:13 Uhr Bislang unbekannte Täter zerkratzen den Lack am blauen Golf einer 20-jährigen aus Uslar und entfernten sich in unbekannte Richtung. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Hinweise hierzu bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571-80060. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: 05571/80060 Fax: 05571/92600 150 E-Mail: ...

mehr